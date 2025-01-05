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الرياضة - 08:11 - التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:11 - التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:11 - التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:11 مساءً - حسم التعادل السلبي مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم 2024-2025، والتي تقام على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مباراة الزمالك اليوم، وهو في المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، وذلك برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن.

ونجح فريق المصري في الفوز على إنييمبا بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره بدور المجموعات، قبل التعادل أمام بلاك بولز بهدف لكل فريق، ثم الهزيمة في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك والمصري

بينما يدخل الزمالك مباراة المصري، وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها الفارس الأبيض في المسابقة حتى الآن.

حيث افتتح الأبيض مشواره في مجموعات الكونفدرالية بثنائية نظيفة أمام بلاك بولز، ثم التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق، قبل الفوز على المصري بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية اليوم

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو.

مقاعد بدلاء الزمالك ضد المصري

محمد صبحي - حمزة المثلوثي - أحمد محمود - محمد عاطف - كونراد ميشالاك - محمود عبد الرازق شيكابالا - - سيف الدين الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

تشكيل المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية اليوم

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: حسن علي - خالد صبحي - محمد هاشم - كريم العراقي.

في خط الوسط: سامادو - محمود حماده - خالد الغندور.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن - أحمد القرموطي.

بدلاء المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية

محمود حمدي - محمد الشامي - عمرو سعداوي - محمد دبش - يوسف الجوهري - محمد مخلوف - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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