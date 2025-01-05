اتحاد العاصمة يتعادل مع أسيك ميموزا 1/1 في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:10 مساءً - تعادل فريق اتحاد العاصمة الجزائري مع نظيره أسيك ميموزا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية .

ونجح ساليفو من تسجيل هدف التقدم لصالح أسيك ميموزا في الدقيقة 31، ثم تعادل لصالح اتحاد العاصمة اللاعب محمد بن معزور في الدقيقة 71.

ترتيب المجموعة الثالثة في الكونفدرالية

1ـ اتحاد العاصمة 8 نقاط.

2ـ اسيك ميموزا 5 نقاط.

3ـ جراف 5 نقاط.

4ـ أورابا يونايتد نقطتين.

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