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تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:25 مساءً - مرت أول 15 دقيقة من مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي 7 نقاط 

أورلاندو بيراتس 5 نقاط 

شباب بلوزداد 3 نقاط 

استاد أبيدجان نقطة واحدة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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