تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:25 مساءً - مرت أول 15 دقيقة من مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 7 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

شباب بلوزداد 3 نقاط

استاد أبيدجان نقطة واحدة

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