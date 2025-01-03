الرياضة - 09:16 - مصدر مقرب من عمر مرموش يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر سيتي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:16 مساءً - نفى مصدر مقرب من النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن توقيع اللاعب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للانضمام لصفوفه بداية من شهر يناير الجاري.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ"الأسبوع"، أن عمر مرموش لم يوقع أي عقود لفريق مانشستر سيتي حتى الآن، كما لم يتم إبلاغ اللاعب بوجود عرض رسمي لضمه من جانب النادي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ومن جانبه، نفى نادي آينتراخت فرانكفورت أيضًا توصله لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال عمر مرموش للفريق السماوي، كما رفض النادي الألماني التأكيد على وجود عرض رسمي من الفريق الإنجليزي لضم النجم المصري.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت للحصول على خدمات عمر مرموش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، أن مرموش نجم فرانكفورت يمتلك العديد من العروض خلال الميركاتو الشتوي، وأبرزها من أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، بالإضافة لعروض من أندية إسبانية.

وتألق عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، ونجح النجم المصري في تسجيل 18 هدفًا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة خلال 24 مباراة شارك بها مع الفريق الألماني بجميع المسابقات.