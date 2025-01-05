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الرياضة - 08:31 - في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:31 مساءً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في سلطنة عُمان.

كما يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني. وتتضمن الزيارة أيضاً لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان.

ويختتم الزيارة بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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