الرياضة - 08:11 - باقي كام يوم؟.. موعد بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:11 مساءً - تزداد تساؤلات المواطنين حول موعد بداية شهر رمضان 2025، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رجب الأربعاء الماضي، حيث ينتظر كل مسلم من كل أنحاء العالم شهر رمضان الكريم لما يتميز به من شعائر دينية، فهو شهر الخير و البركة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد شهر رمضان 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد شهر رمضان 2025

يتوقع العلماء أن موعد بداية شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت الموافق 1 مارس وفقًا لما تشير إليه حسابات الفلك، ويستمر الشهر الكريم حتى 29 أو 30 يومًا.

ويعتبر هذا الموعد مجرد توقع، حيث من المقرر أن يتم الاستطلاع يوم 29 من شهر شعبان، حيث يظهر هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية و 47 دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م.

شهر رمضان 2025

يأتي شهر رمضان في الشهر التاسع من العام الهجري، ويأتي بعد شهر شعبان مباشرةً، وفضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على باقي أشهر السنة، وأن صيامه فرض على كل مسلم، وجاء في قوله تعالى: «شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ.

صيام رمضان

ويعد صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "- بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا".

كم يوم يفصلنا عن شهر رمضان

ويفصلنا عن شهر رمضان حوالي 54 يومًا وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية لكن هذا ليس مؤكدًا حتى يتم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية.