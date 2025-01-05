محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:30 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل فريق ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب “أنفيلد”.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتيد في شباك ليفربول في الدقيقة 52، وتعادل جاكبو لـ ليفربول بتسجيله هدفا رائعا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 59، وتقدم محمد صلاح لـ ليفربول بالهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وسجل ديالو هدف تعادل مانشستر يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة 80 بتوصيبة خادعة بقدمه اليسرى.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

فيما بدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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