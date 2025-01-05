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الرياضة - 08:46 - وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:46 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي عقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة.

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وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العزيز بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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