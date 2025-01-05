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محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

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محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:50 مساءً - فيروس HMPV، قال نادر رونج المحلل السياسي الصيني: إنه لا صحة لما تردد عن إعلان بكين حالة الطوارئ بسبب فيروس HMPV.

الوضع الصحي في الصين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الوضع في الصين مستقر مع وجود زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام في نفس التوقيت.

 

نسبة الإصابة بفيروس HMPV

وتابع: نسبة الإصابة بفيروس HMPV أقل من 30% ، بينما تزيد نسبة المصابين بالإنفلونزا أكثر بكثير من هذا الفيروس وأعراض الإنفلونزا أكثر شدة.

 

وكشف الدكتور مصطفي محمدي، استشاري الأمراض الباطنة، أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات عن أهم المعلومات بشأن فيروس  HMPV

فيروس الصين الجديد HMPV


وقال أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات أن  فيروس HMPV انتشر بشكل ملحوظ في الصين خلال هذه الفترة وتسبب في إصابات كثيرة يسمي  ميتانيموفيروس البشريHMPV وهو أحد الفيروسات التنفسية مثل الفيروس المخلوي التنفسي وفيروسات البرد.

وأوضح أن الفيروس موجود منذ سنوات ولكن  لم يكتشف ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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