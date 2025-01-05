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مشاهير العرب - «لحقت نفسي».. إيناس عز الدين تكشف عن نجاتها من جلطة بالقلب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لحقت نفسي».. إيناس عز الدين تكشف عن نجاتها من جلطة بالقلب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لحقت نفسي».. إيناس عز الدين تكشف عن نجاتها من جلطة بالقلب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:46 مساءً - إيناس عز الدين.. فاجأت المطربة إيناس عز الدين جمهورها بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت خلاله عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

تفاصيل الوعكة الصحية لـ إيناس عز الدين

كتبت إيناس عز الدين خلال منشورها: «ربنا وحده اللي نجاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي.. الزعل بيعتصر القلب والروح».

إيناس عز الدين

إيناس عز الدين تكشف عن مشروعها القادم

أعلنت الفنانة إيناس عز الدين عن دخولها مشروع جديد، ولكن دون الكشف عن تفاصيله، ونشرت عبر حسابها بموقع فيسبوك منشور وجاء بتعليق: «عملت حاجة النهاردة وفرحانة بيها وبنفسي أوووووي يا رب يجعلها وش الخير عليا وتوصل للقلب زي ما خرجت من جوه القلب»

واستكملت: «ربنا يكملها على خير ويجعل فيها القبول والنجاح وتكون خطوة اسمي يبصم فيها بصمتي دعواتكم».

إيناس عز الدين

حفلات إيناس عز الدين

وشاركت إيناس عز الدين مؤخرا بحفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وشهد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام مشاركة مجموعة من نجوم الوطن العربي.

ومن أبرز نجوم المهرجان المطرب عاصي الحلاني، وائل جسار، عبير نعمة، مي فاروق، مروى ناجي، على الحجار، مدحت صالح، هاني شاكر، عمر خيرت، مي فاروق.

إيناس عز الدين

آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين

وكان آخر حفلات المطربة إيناس عز الدين مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، حيث شهد الحفل توافد الجمهور بشكل مكثف إلى دار الأوبرا المصرية للاستمتاع بأغانيها الطربية والتراثية، إذ قدمت عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة وبدأتها بأغنية أهل الهوي للمطربة وردة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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