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إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي، والبنوك التي تقدم الخدمة - أخبار كلمتك

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إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي، والبنوك التي تقدم الخدمة - أخبار كلمتك

إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي، والبنوك التي تقدم الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:00 مساءً - آي سكور، تهتم فئة كبيرة من المواطنين بالبحث عن معرفة التقرير الائتماني الخاص بهم “الآي سكور” بالرقم القومي. 

وهو ما تستعرضه لكم “كلمتك” خلال السطور التالية:

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البنوك - كلمتك
البنوك - كلمتك


 

استعلام آي سكور بالرقم القومي

ويحتوي التقرير الائتماني على بيانات التسهيلات الائتمانية التي تخص المقترض، من عدد القروض وكذلك مدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، فضلًا عن الأرصدة لكل تسهيل ائتماني.
ويتضمن عدد أيام التأخير وكذلك المبالغ المتأخرة، فضلًا عن أي بيانات يتم الاقرار بها من قبل البنوك وأيضًا الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني. 

 

هناك عدد من الخطوات لاستعلام آي سكور بالرقم القومي كالتالي: 

• إرسال  رسالة نصية من خلال رقم شركة الاستعلام الائتماني “16262”.
• إرسال المستندات اللازمة من صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على أن يكون ساري.
• سيرسل البنك صورة من الملف الائتماني الخاص بك، وتشمل جميع المعلومات.

تقرير استعلام ذاتي ايسكور

ويُمكن لعملاء الائتمان الحصول على تقرير استعلام ذاتي من خلال التوجة إلى البنوك التي يتعامل معها ائتمانيًا، والتقدم بطلب الحصول علي تقرير “استعلام ذاتي”.

المحافظ - كلمتك 
المحافظ - كلمتك 

أماكن استخراج التقرير الائتماني

بنـك القاهرة.

بنك التعمير والإسكان.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك أبو ظبي التجاري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البنك العربي.

بنك المؤسسة العربية المصرفية.

البنك المصري الخليجي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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