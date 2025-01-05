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مشاهير العرب - ابنة الفنان حازم إيهاب «جميلة» تتصدر المشهد في حفل زفاف مي فاروق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ابنة الفنان حازم إيهاب «جميلة» تتصدر المشهد في حفل زفاف مي فاروق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ابنة الفنان حازم إيهاب «جميلة» تتصدر المشهد في حفل زفاف مي فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:26 مساءً - تصدرت الطفلة جميلة ابنة الفنان حازم إيهاب.. المشهد في أول ظهور لها مع والدها، وذلك خلال حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق.

جميله ابنة الفنان حازم إيهاب

فرح الفنانة مي فاروق

احتفلت الفنانة مي فاروق بعقد قرانها وزفافها على الفنان محمد العمروسي، الخميس الماضي، في حفل أقيم بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل في القاهرة.

وظهرت العروس بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان زفاف مطرزًا باللؤلؤ والورود، وعكست أجواء الحفل طابعًا رومانسيًا مميزًا.

مي فاروق

شهد الحفل حضور نجل الفنانة مي فاروق بجانبها خلال عقد القران، ما أضاف لمسة عائلية دافئة إلى المناسبة، كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، من بينهم الفنان مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وأشرف زكي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وأنوشكا، ومنال سلامة.

وشارك في الاحتفال المخرج خالد جلال، والمخرجة بتول عرفة، والملحن مدين، والفنان مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى الإعلاميات أسماء قنديل وشيماء السباعي، الذين قدموا التهاني للعروسين.

مي فاروق

مي فاروق و محمد العروسي

يذكر أن مي فاروق كشفت مؤخرًا خلال ظهورها مع محمد العمروسي في بودكاست «ع الرايق» عن تفاصيل تعارفهما لأول مرة خلال حفل زفاف، وهو اللقاء الذي تحول لاحقًا إلى قصة حب توجت بهذا الزواج السعيد.

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

أول عروس فى 2025.. مى فاروق تطرح أحدث أغنياتها

طرحت مى فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أحدث أغنياتها بعنوان «باركوا»، وذلك بعد تصدرها التريند فى محركات البحث، ومنصات السوشيال ميديا، كأول عروس فى عام 2025، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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