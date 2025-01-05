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عزيز مرقة يطرح أغنية "حطة إيدك" (فيديو) - أخبار كلمتك

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عزيز مرقة يطرح أغنية "حطة إيدك" (فيديو) - أخبار كلمتك

عزيز مرقة يطرح أغنية "حطة إيدك" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:40 مساءً - طرح المطرب عزيز مرقة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة بعنوان "حطة إيدك".

كليب أغنية حطة إيدك 

الأغنية من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى.


وتم تصوير الفيديو كليب وتسجيله، بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، ولأول مرة يتم تسجيل الأغنية وتصويرها فى آن واحد، وعقب ذلك تم عمل تجربة مشاركة عدد من معجبى عزيز بأحد المسارح فى مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية فى يوم آخر، فى مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه. 

عزيز مرقة والمخرج بيشوي يسى 

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين عزيز والمخرج بيشوى يسى، بعد فيديو كليب أغنية "أحلى واحدة" بتوزيع موسيقى وشكل مختلف التي قدمها عزيز فى حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والبلوجر محمد فرج.

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب "مجنانى بتوزيع موسيقى وشكل مختلف“، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب"ماتيجى سكة" الذى تم طرحه فى نوفمبر الماضى بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، والأغنيات من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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