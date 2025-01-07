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مجلة امريكية تعلن امر صادم بشان ردع الحوثيين - أخبار كلمتك

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مجلة امريكية تعلن امر صادم بشان ردع الحوثيين - أخبار كلمتك

مجلة امريكية تعلن امر صادم بشان ردع الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى استراتيجية جديدة تركز على مصادر القوة المتنامية للحوثيين وليس فقط على أعراضها التي تظهر في البحر الأحمر، مؤكدة أن "مهمة الولايات المتحدة لردع الحوثيين وإضعافهم لم تنجح".


ونشرت المجلة تحليلا أعده كل من "بيث سانر"، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، و"جنيفر كافاناغ"، مديرة التحليل العسكري وكبيرة زملاء أولويات الدفاع.


وقال التحليل إن الإدارة الأميركية المقبلة سوف تحتاج إلى خنق الإمدادات العسكرية للحوثيين ودخلهم، الذي يستخدمونه لتمويل إنتاج الأسلحة المحلية وغيرها من المشاريع.


وأضاف، أنه "يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل تنسيق أي ضربات عسكرية أخرى ضد قدرات الحوثيين، وينبغي أن يكون العمل العسكري مستهدفاً بدقة لتعطيل عمليات الحوثيين إلى أقصى حد، دون الإضرار بالمدنيين"، مشيرا إلى أنه من الأفضل تنفيذ عمليات سرية، على سبيل المثال ضد سفن الاستخبارات الإيرانية وكبار قادة الحوثيين ومموليهم.


كما أكد على ضرورة أن تعمل الجهود أيضا على دعم الجماعات اليمنية، وخاصة الحكومة المعترف بها دوليا، التي تعارض الحوثيين، مضيفا: "من الممكن أن تساعد الدول الإقليمية في بناء دفاعاتها لمنع الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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