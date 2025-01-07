"شيف خاص" يرافق بعثة المصري إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 صباحاً - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي سفر أحد الطهاة مع بعثة النادي إلى نيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصري يصطحب “شيف خاص” إلى نيجيريا

سيغادر الشيف القاهرة بعد قليل بصحبة محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي، حيث سيتفق مع مسئولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة اويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.

غادر مطار القاهرة الدولي محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهما إلى مدينة لاجوس النيجيرية وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستغادر القاهرة صباح بعد غد الخميس استعدادا لمباراة الفريق بالبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري

محمود جابر والدكتور محمود الشحات يطيران إلى نيجيريا



وعقب الوصول إلى لاجوس سينتقل الثنائي إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي، حيث سيتوجهان إلى الفندق الذي تم اختياره كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب والملعب الذي ستقام عليه المباراة بالإضافة للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة تواجده في نيجيريا.

موعد سفر بعثة المصري إلى نيجيريا

يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى نيجيريا فجر بعد غدا الخميس وذلك استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

محمود الشحات طبيب المصري

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من البطولة ذاتها والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

ومنح علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة أمام الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف

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