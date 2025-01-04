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"الأرتيست" تواصل لياليها على مسرح الهناجر للفنون (صور) - أخبار كلمتك

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"الأرتيست" تواصل لياليها على مسرح الهناجر للفنون (صور) - أخبار كلمتك

"الأرتيست" تواصل لياليها على مسرح الهناجر للفنون (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 03:05 صباحاً - يواصل فريق العرض المسرحي “الأرتيست” تقديم ليالي موسمه الجديد على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، حيث انطلق الموسم تزامنا مع ليلة رأس العام الجديد 2025. 

 

مسرحية الأرتيست 

ويشهد العرض حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في موسمه الجديد، كما رفع شعار “كامل العدد” في الليالي الماضية. 

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عرض "الأرتيست" تأليف وإخراج محمد زكي، وتبلغ سعر التذكرة ثلاثين جنيهًا. 

 ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

أبطال مسرحية الأرتيست 

 ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.
الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ويشارك في التأليف أسماء السيد. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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