«وزير التعليم العالي الأسبق»: التأمين الصحي الشامل أمل كبير لتطوير الأداء الصحي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:36 مساءً - قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، إنه في السنوات الأولى وبعد عام 2014 كان الاهتمام موجه للبنية الأساسية في مصر سواء كانت الطرق أو المواصلات أو الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من حوالى 5 سنوات بدأ الاهتمام المكثف بالتعليم والصحة، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحي في مصر.

وتابع: «هناك مثال ناجح وواضح جدًا وهو القضاء على فيروس سي، والذى كان يصيب كبد حوالي 14% من المصريين، وكان يؤدي إلى مضاعفات شديدة، وكلما كان الأداء الصحي متجها إلى الوقاية يكون دائمًا خير من العلاج».