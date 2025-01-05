عوض تاج الدين: مصر تتابع بشكل مستمر ومتكرر الفيروسات المنتشرة عالميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:26 صباحاً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تتابع بشكل مستمر ومتكرر الفيروسات المنتشرة محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن الطب الوقائي يعمل على رصد وتحليل الحالات الفيروسية بانتظام.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"حديث القاهرة" المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الفيروسات المنتشرة في مصر حاليًا لا تختلف عن تلك التي تظهر سنويًا خلال فصل الخريف والشتاء، مثل الإنفلونزا بأنواعها وفيروسات الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن هذه الفيروسات تظهر بدرجات متفاوتة بين الحالات البسيطة والشديدة، معتمدًا على عوامل مثل العمر والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن انتشار الفيروسات عالميًا، مثل فيروس "نورو" في بريطانيا وأمريكا، يُحتم ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة مع حركة السفر المستمرة، مؤكدًا أن السلطات الصحية المصرية متنبهة لأي تهديدات محتملة، مع وجود بروتوكولات صارمة لرصد الحالات المشتبه بها وتحليلها وعلاجها.

وأكمل عوض تاج الدين بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة البقاء في المنزل عند ظهور أعراض مشابهة لنزلات البرد واستشارة الطبيب عند تفاقم الأعراض، مع الالتزام بالإرشادات الصحية، خصوصًا للقادمين من الدول التي تشهد انتشارًا واسعًا للفيروسات.