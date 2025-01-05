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اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم - أخبار كلمتك

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اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:01 صباحاً - تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد 5 يناير 2025 محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، للمتهم، البالغ من العمر 27 عاما، عاطل، أنه في يوم 17 من نوفمبر 2023، قتل شقيقه المجنى عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ نشبت بينهما مشادة، فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم، فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، فأحدث إصابته التل أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه فل ذات الزمان والمكان قتل والدته بغير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسية من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، فأحدث إصابتها التل أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم في ذات الزمان والمكان شرع فل قتل زوج شقيقته عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه، وسدد له عدة طعنات في الجانب الأيسر من جسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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