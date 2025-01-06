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هل وصل فيروس HMPV المنتشر بالصين إلى مصر؟ الصحة توضح الحقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل وصل فيروس HMPV المنتشر بالصين إلى مصر؟ الصحة توضح الحقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

هل وصل فيروس HMPV المنتشر بالصين إلى مصر؟ الصحة توضح الحقيقة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:30 مساءً - فيروسHMPV، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وصول فيروس الميتانيمو البشري HMPV المنتشر في الصين.

الدلائل العلمية الخاصة بفيروس HMPV

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"كل الدلائل العلمية الطبية تقول أن فيروس HMPV الشائع الحديث عنه ليس جديدا وموجود في العالم منذ 2001 وهو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثله مثل الانفلونزا، والتي يزداد نشاطها في فصل الشتاء".

معدل انتشار فيروس HMPV

وأضاف:"معدلات انتشار فيروس HMPV مقارنة بالفيروسات التنفسية الأخرى ليست عالية، وإذا كنا أمام 100 مصاب بالجهاز التنفسي سنجد منهم 1 إلي 10 مصابين بالفيروس الجديد".

ولفت إلى أن معدلات الأعراض الخاصة بفيروس HMPV لا تختلف عن بقية الفيروسات ومنها ارتفاع الحرارة واحتقان الحلق والسعال، وبالتالي نحن نتعامل مع أحد الفيروسات التنفسية.

موقف الصين والهند وأمريكا من فيروس HMPV

وأوضح أنه لا يوجد شئ موثق من السلطات الصحية الصينية تقول بأننا ينبغي أن نتخذ إجراءات احترازية مختلفة، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي لم يتحدث عن إجراءات احترازية مختلفة، ووزير الصحة الهندي صرح اليوم بأن الفيروس موجود في الهند منذ 2001 واعراض الحالات المكتشفة بسيطة ولا يوجد داعي لإثارة القلق".

حقيقة وصول فيروس HMPV إلى مصر

وأكد: لم يتم رصد أي حالات مصابة بفيروس HMPV حتى هذه اللحظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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