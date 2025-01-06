مشاهير العرب - لميس الحديدي تهنئ أقباط مصروتشيد بكلمة الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 11:31 مساءً - هنأت الإعلامية لميس الحديدي أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من شهر يناير.

وقالت الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة ON: «كل سنة ومصر والمصريين وأقباط مصر بخير، وربنا يديم علينا نعمة الوطن والحب والتآلف».

وتابعت حديثها معربة عن سعادتها بسماع أجراس الكنائس في أنحاء الجمهورية، مؤكدة هذا الشعور بالفرح والسعادة يعم الجميع.

أما عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بقداس عيد الميلاد، أكدت الحديدي استقبال الأقباط له بحفاوة كبيرة معقبة: «الرئيس يدخل الكنيسة والناس تمد إيديها للسلام عليه بمشاعر حب وسعادة، وهو يكون سعيدًا بوجوده مع الأقباط في هذه المناسبة».

وأشادت لميس الحديدي بكلمة الرئيس في قداس عيد الميلاد، خاصة عبارته: «القلق مشروع، ولكن صلابة هذا الشعب وحفاظه على بلده ومقدراته هما الحصن المنيع، مع الأخذ بأسباب الإصلاح من الدولة والحكومة والإيمان بالله».

أبطال مسلسل وتر حساس في ضيافة لميس الحديد بهذا الموعد

وعلى صعيد آخر تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، أبطال مسلسل وتر حساس صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم، في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

تذاع حلقة «كلمة أخيرة» في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة ON، ويأتي استضافة الأبطال بعد التفاعل الكبير والمشاهدات الواسعة التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة «ON» خلال الفترة الماضية.

ويتحدث كل ضيف خلال اللقاء عن الدور الذي قام بيه في «وتر حساس»، وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.