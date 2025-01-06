نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنانة منى أبو الفتوح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:30 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفاة الفنانة منى أبو الفتوح.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تدوينة جاء فيها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح التي وافتها المنية منذ قليل”.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الفنانة منى أبو الفتوح

يذكر أن الفنانة منى أبو الفتوح هي ممثلة مصرية، كانت بدايتها خلال فترة الثمانينيات حيث شاركت في العديد من الأعمال منها، البنات عايزه ايه، امرأتان ورجل، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون، كما كانت أشهر أعمالها الفرح، يوميات ونيس.

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