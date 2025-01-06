الرياضة - 11:11 - سعر الذهب.. هل يصل عيار 21 إلى 4000 جنيه؟ آخر التوقعات والتحديثات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 11:11 مساءً - سعر الذهب.. ما هي توقعات سعر الذهب المحلي في الفترة القادمة؟، وإن ارتفع فمتى سيصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه؟ وما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين؟

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون في الشارع المصري بشأن المعدن الأصفر، للتعرف على الموعد الأفضل للإقبال على الزواج أو للشراء من أجل الاستثمار أو الادخار.

والإجابة أشار إليها بعض الخبراء، من ضمنهم نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أكد فيها أن سعر الذهب المحلي سيرتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة الطلب، باعتبار موسم الأعياد في مصر.

كما أكد عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه نتيجة لما سبق فسيرتفع سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 4000 جنيه، وذلك خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة بقرار من البنك المركزي المصري، جعل الكثير من المستثمرين يقبلون على شراء الذهب بكثرة للاستثمار فيه.

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

أما بخصوص آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين، فتعرضه لكم بوابة كلمتك في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية إلى مستوى 4268.5 جنيه للبيع، 4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3886.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات نحو 3735 جنيها للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل في سوق الصاغة المصرية نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 فوصل في نهاية التعاملات في محلات الصاغة إلى مستوى 2490 جنيها للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية نحو 2134.25 جنيه للبيع، 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما بلغ سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 1600.75 جنيه للبيع، 1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات في محلات الصاغة المصرية نحو 29880 جنيها للبيع، 29680 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.