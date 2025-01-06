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تباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

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تباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

تباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:45 مساءً - ترصد كلمتك أداء الأسواق الخليجية في أسبوع  شهد خلاله انتهاء العام وبدء عام جديد،  تباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025 على الرغم من الانطلاقة القوية لأسعار النفط في العام الجديد.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه اقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 جلسات للأسواق الإماراتية و3 جلسات لأسواق الكويت وقطر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

 

بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في الأسبوع الأول من عام 2025 بضغط من انخفاض سهم أجيليتي بأكثر من 3% خلال الفترة ذاتها.

وكان السوق مغلق في يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، وكان المؤشر الأول قد ارتفع بنسبة 5% في عام 2024 بعد انخفاضه بنحو 8% في عام 2023.

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بورصة قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5% في الأسبوع الأول من عام 2025 ليسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من شهرين بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بنحو 3%. وكان السوق قد أغلق في يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عطلة راس السنة الميلادية.

وكان المؤشر القطري قد تراجع بنحو 3% في عام 2024 بعد ارتفاعه بنحو 1% في عام 2023.

 

وفي الأسواق الإماراتية

 

أغلق مؤشر فوتسي أبوظبي على استقرار في جلسة الجمعة لينهي الأسبوع الأول من عام 2025 متراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وكان مؤشر سوق أبوظبي قد تراجع بنسبة 1.7% في عام 2024 مسجلًا ثاني خسائر سنوية على التوالي، في حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% في جلسة الجمعة مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية التي حققت مكاسب استثنائية في العام الماضي.

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وعلى مدار الأسبوع تراجع مؤشر دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في الأسبوع الأول من عام 2025 بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وكان مؤشر سوق دبي قد قفز بنسبة 27% في عام 2024 محققًا رابع مكاسب سنوية على التوالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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