علاء عابد: مبادرة «مشوارك علينا» لدعم الطلاب والشباب تتماشى مع توجيهات الرئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:21 مساءً - قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يعتبر مبادرة «مشوارك علينا» مبادرة حقيقية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعات، مضيفًا أن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين، مؤكدًا أن الحزب يضع دعم الشباب في مقدمة أولوياته، سواء في المجالات السياسية، المجتمعية، التعليمية أو الصحية.

وأوضح «عابد» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب قام بتوفير أكثر من 500 حافلة لنقل الطلاب من المراكز والقرى إلى الجامعات يومياً، في أكثر من 4000 مركز وقرية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تقتصر على هذه الفترة فقط، بل هي جزء من خطة طويلة الأمد، حيث يتوقع أن تشمل مراحل أخرى، بما في ذلك مؤتمرات شبابية ومبادرات لدعم الشباب بالتعاون مع الجامعات.

وأكد «عابد» أن هذه المبادرة هي بداية لسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب المصري، منها المنح الدراسية والشهادات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات تتيح فرص العمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق النائب إلى آلية التنسيق بين الجامعات والمناطق التي تنطلق منها الحافلات، حيث أشار إلى أن الطلاب يمكنهم الحصول على المعلومات من خلال رابط عبر موقع الحزب أو من خلال جامعاتهم، هذه الخدمة متاحة طوال الفصل الدراسي في 27 محافظة وأكثر من 4000 قرية ومركز.

وفي ختام حديثه، أكد «عابد» أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات التي تخدم الشباب والفئات المختلفة في المجتمع، وذلك دعماً للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية الرئيس السيسي في دعم جميع فئات الشعب المصري.