الرياضة - 01:01 - أجواء شديدة البرودة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:01 مساءً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مشيرة إلى استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 12 العاصمة الإدارية 22 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 21 11 دمنهور 20 11 وادي النطرون 21 10 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 20 09 رفح 19 07 رأس سدر 21 11 نخل 19 02 كاترين 14 01 الطور 22 11 طابا 21 07 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 21 11 العلمين 19 10 مطروح 19 10 السلوم 20 09 سيوة 20 08 رأس غارب 23 12 الغردقة 25 12 سفاجا 25 14 مرسى علم 24 14 شلاتين 26 16 حلايب 23 17 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 23 17 الفيوم 21 10 بني سويف 21 10 المنيا 22 08 أسيوط 21 07 سوهاج 23 08 قنا 24 09 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 07 أبو سمبل 25 11