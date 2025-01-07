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الرياضة - 01:41 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:41 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:41 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:41 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل، في إطار دعم التعاون الإفريقي الإفريقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية سيشل سيلفستر راديجوندي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سيشل.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وناقش الوزيران -خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية وبناء القدرات. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز دوره فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

واتفق الوزيران، على استمرار التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية المشتركة، مع التأكيد على تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية سيشل عن تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي، مشيداً بالمبادرات المصرية الرامية لدعم التعاون في القارة الإفريقية، وتعزيز بناء القدرات والتنمية المستدامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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