الكويت تعلن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:30 مساءً - أعلنت السلطات الكويتية اليوم، تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية بداية من شهر يناير الجاري، لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية في الكويت

ووفق وسائل إعلام محلية، أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في الكويت، أمس الأحد، أسعار الوقود- الديزل والكيروسين والجازولين- لشهر يناير 2025.



وذكرت شركة “أولى وقود”، في بيان لبورصة الكويت، أنه ورد إليها من شركة البترول الوطنية الكويتية بخصوص تثبيت الأسعار اعتبارًا من 1 يناير لمدة 3 أشهر.

الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها

فى سياق آخر، كشف الحساب الختامي لـمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2023/2022 تسجيل إيرادات بـ35.4 مليار دينار والتي تعد الأعلى منذ 2019، مقابل مصروفات بـ32.74 مليار، فيما بلغت إيراداتها عن العام المالي 2022/2021 نحو 27.023 مليار مقابل 25.816.675 مليار مصروفات.

وفي السنة 2021/2020، لوحظ تحقيق المؤسسة إيرادات بقيمة 13.641.622 مليار مقارنة بـ20.748.188 مليار للسنة المالية 2020/2019، إلا أن 2019/2018 سجلت إيرادًا بـ24.208.223 مليار، مقارنة بـ20.652.589 مليار للسنة المالية 2018/2017.

وفي المقابل، سجلت مصروفات السنة المالية 2021/2020 13.547.163 مليار، إلا أن تلك المصروفات كانت الأقل بين الأربع سنوات حيث جاءت بواقع يتجاوز 20.352 مليار للسنة 2020/2019، وأكثر من 23.329 مليار للسنة 2019/2018 إذ كانت كأعلى معدل مصروفات بين السنوات الأربع، علمًا أنها بلغت خلال 2018/2017 نحو 18.662.201 مليار.

ورغم تقارب مبالغ الإيرادات للسنة المالية 2021/2020 مع إجمالي المصروفات إلا أنها جاءت كأقل حجم مصروفات أنفذتها المؤسسة وشركاتها التابعة بالنظر إلى أحجام مصروفات السنوات السابقة.

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