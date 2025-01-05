طرقٌ تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها - أخبار كلمتك

طرقٌ تلجأ إليها شركات الطيران لخفض تكاليف رحلاتها - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الكويت تعلن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكويت تعلن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر - أخبار كلمتك

الكويت تعلن تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:30 مساءً - أعلنت السلطات الكويتية اليوم، تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية بداية من شهر يناير الجاري، لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

تثبيت أسعار البنزين والمواد البترولية في الكويت

ووفق وسائل إعلام محلية، أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في الكويت، أمس الأحد، أسعار الوقود- الديزل والكيروسين والجازولين- لشهر يناير 2025.
 

وذكرت شركة “أولى وقود”، في بيان لبورصة الكويت، أنه ورد إليها من شركة البترول الوطنية الكويتية بخصوص تثبيت الأسعار اعتبارًا من 1 يناير لمدة 3 أشهر.

الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 

فى سياق آخر، كشف الحساب الختامي لـمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2023/2022 تسجيل إيرادات بـ35.4 مليار دينار والتي تعد الأعلى منذ 2019، مقابل مصروفات بـ32.74 مليار، فيما بلغت إيراداتها عن العام المالي 2022/2021 نحو 27.023 مليار مقابل 25.816.675 مليار مصروفات.

 

وفي السنة 2021/2020، لوحظ تحقيق المؤسسة إيرادات بقيمة 13.641.622 مليار مقارنة بـ20.748.188 مليار للسنة المالية 2020/2019، إلا أن 2019/2018 سجلت إيرادًا بـ24.208.223 مليار، مقارنة بـ20.652.589 مليار للسنة المالية 2018/2017.

 

وفي المقابل، سجلت مصروفات السنة المالية 2021/2020 13.547.163 مليار، إلا أن تلك المصروفات كانت الأقل بين الأربع سنوات حيث جاءت بواقع يتجاوز 20.352 مليار للسنة 2020/2019، وأكثر من 23.329 مليار للسنة 2019/2018 إذ كانت كأعلى معدل مصروفات بين السنوات الأربع، علمًا أنها بلغت خلال 2018/2017 نحو 18.662.201 مليار.

 

ورغم تقارب مبالغ الإيرادات للسنة المالية 2021/2020 مع إجمالي المصروفات إلا أنها جاءت كأقل حجم مصروفات أنفذتها المؤسسة وشركاتها التابعة بالنظر إلى أحجام مصروفات السنوات السابقة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق