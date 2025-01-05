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بعد تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد، العاهل السعودى وولى عهده يعزيان ملك الأردن - أخبار كلمتك

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بعد تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد، العاهل السعودى وولى عهده يعزيان ملك الأردن - أخبار كلمتك

بعد تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد، العاهل السعودى وولى عهده يعزيان ملك الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:50 مساءً - بعث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، برقيتي تعزية ومواساة، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في وفاة الأميرة ماجدة رعد.

الملك سلمان يعزي العاهل الأردنى فى وفاة الأميرة ماجدة رعد

وقال الملك سلمان في برقية التعزية إلى العاهل الأردني: "علمنا بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

برقية تعزية من الأمير محمد بن سلمان فى وفاة الأميرة ماجدة رعد 

فيما قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

معلومات عن الأميرة الأردنية الراحلة ماجدة رعد 

يشار إلى، أن الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، توفيت في 3 يناير 2025 عن عمر يناهز 82 عاما.

تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد، كلمتك
تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد، كلمتك

وُلدت الأميرة ماجدة وتلقت تعليمها في السويد، ثم انتقلت إلى الأردن بعد زواجها من الأمير رعد بن زيد.

وانخرطت الأميرة ماجدة رعد على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وساهمت الأميرة ماجدة رعد في تأسيس مركز الحسين للأيتام، وترأست جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مراسم جنازة الأميرة ماجدة رعد، كلمتك
مراسم جنازة الأميرة ماجدة رعد، كلمتك

وأعلن الديوان الملكي الأردني عن وفاة الأميرة ماجدة رعد والحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام بأمر من الملك عبدالله الثاني، الذي شارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في الأضرحة الملكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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