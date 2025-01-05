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مجلس النواب الأمريكي: التصديق على انتخاب ترامب لن يتأخر بسبب العاصفة الشتوية - أخبار كلمتك

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مجلس النواب الأمريكي: التصديق على انتخاب ترامب لن يتأخر بسبب العاصفة الشتوية - أخبار كلمتك

مجلس النواب الأمريكي: التصديق على انتخاب ترامب لن يتأخر بسبب العاصفة الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:50 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، مساء اليوم الأحد، أن التصديق على انتخاب دونالد ترامب لن يتأخر بسبب العاصفة الشتوية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الشتوية الضخمة التي تجتاح الولايات المتحدة لن تمنع ‎الكونجرس من الاجتماع غدا للتصديق رسميا على انتخاب دونالد ‎ترامب رئيسا للبلاد".

تنكيس الأعلام الأمريكية خلال حفل تنصيب ترامب

وفي وقت سابق، اشتكى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة من أن الأعلام الأمريكية ستظل منكسة حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر خلال حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم وفاة كارتر في 29 ديسمبر الماضي، كما هي العادة عندما يتوفى رئيس أمريكي.

وأعلن ترامب عزمه حضور حفل تأبين كارتر في واشنطن في التاسع من يناير، ومع هذا اعترض في منشور على منصة تروث سوشيال التي يملكها على بقاء الأعلام منكسة خلال مراسم تنصيبه.

تعليق ترامب على تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه

وقال ترامب “الديمقراطيون جميعا سعداء للغاية باحتمال تنكيس علمنا الأمريكي الرائع خلال مراسم تنصيبي”.

وأضاف ترامب أنه بسبب وفاة كارتر الأسبوع الماضي فإن العلم الأمريكي «سيكون منكسا للمرة الأولى على الإطلاق خلال حفل تنصيب رئيس مستقبلي».

وقال «لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدا بهذا. دعونا نر كيف ستسير الأمور».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا توجد خطط لإعادة النظر في القرار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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