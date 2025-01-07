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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التيبت الصينية إلى 95 وعشرات المصابين - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التيبت الصينية إلى 95 وعشرات المصابين - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التيبت الصينية إلى 95 وعشرات المصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال التيبت إلى 95 قتيلا، بينما أصيب العشرات الآخرين في  زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم الثلاثاء في التبت الصينية.

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن الزلزال وقع في محافظة دينجري في مدينة شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.

وأضافت أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

وقالت قناة CCTV إن مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من مدينة لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيجاز.

وأظهرت مقاطع مصور مشاهد لانهيارات المبان جراء الزلزال.

أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية. ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال عبر الحدود.

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر، مذكرة أنه كانت هناك 10 زلازل بقوة 6 درجات على الأقل في المنطقة التي ضربها زلزال الثلاثاء خلال القرن الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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