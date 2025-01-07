مبعوث ترامب الخاص يؤجل زيارته إلى كييف.. اعرف السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:35 صباحاً - أرجأ كيث كيلوج مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا زيارته لكييف وعواصم أوروبية أخرى حتى تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.

مبعوث ترامب الخاص يؤجل زيارته إلى كييف

وذكرت وكالة "رويترز" أنه كان من المقرر أن تتم الزيارة الأولى لممثل إدارة ترامب إلى كييف وعواصم أوروبية أخرى بينها روما وباريس مطلع يناير.

وفي 27 نوفمبر الماضي رشح ترامب كيلوغ لمنصب المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا.

إقناع موسكو وكييف باستئناف الحوار

ويؤيد كيلوغ التوصل إلى تسوية تفاوضية لنزاع أوكرانيا واقترح إقناع موسكو وكييف باستئناف الحوار وتجميد النزاع..

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