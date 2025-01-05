رابط الاستعلام عن مواعيد الامتحان الإلكتروني لوظائف البريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:01 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيانًا جديدًا بشأن امتحانات وظائف أخصائي مكتب البريد، وأخصائي خدمة العملاء بالهيئة القومية للبريد المعلن عنها مسبقًا من خلال الموقع الالكتروني للجهاز.

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وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقسيم مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف الهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة، ومن المقرر بدء امتحان المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة يوم 11 يناير الجاري.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التيسير على المتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة، خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، مع مراعاة أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة، للوظائف المذكورة، بضرورة الاستعلام عن موعد امتحانهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك باستخدام الرقم القومي و رقم التقديم، ويمكن أيضًا للمتقدمين لشغل هذه الوظائف في المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان عند الإعلان عنها.

وكان الجهاز قد أعلن فى وقت سابق موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي، مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، لتصل إلى 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.

وقال الدكتور صالح الشيخ: "إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ نحو 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على 234046 متقدم، وتم عرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مع اقتراح دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما تم الموافقة عليه.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة، للوظائف المذكورة، بضرورة الاستعلام عن موعد امتحانهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك باستخدام الرقم القومي و رقم التقديم، ويمكن أيضًا للمتقدمين لشغل هذه الوظائف في المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان عند الإعلان عنها.