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مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطًا آمنًا لطائرة روسية عقب طلب عودتها لوجود عطل فني مفاجئ - أخبار كلمتك

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مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطًا آمنًا لطائرة روسية عقب طلب عودتها لوجود عطل فني مفاجئ - أخبار كلمتك

مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطًا آمنًا لطائرة روسية عقب طلب عودتها لوجود عطل فني مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:16 مساءً - شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم الجمعة هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321"، حيث كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا و كان على متنها ٢٣٦ راكبًا، وذلك عقب تلقي بلاغًا من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، حيث طلب على الفور من برج المراقبة الجوية الهبوط إضطراريًا، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل وتواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ، هذا إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة.

وفي تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المُخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي، حيث قامت جميع الفرق الفنية المختصة بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة.

هذا وتؤكد إدارة مطار شرم الشيخ الدولي جاهزيتها الكاملة واستعدادها التام للتعامل مع تلك الحالات الطارئة وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة دوليًا، كما تم الإشارة إلى التعامل بشكل احترافي وسرعة الاستجابة التي تم اتباعها مع كافة الأطقم الفنية، وقد أثنى مسؤولو المطار على سرعة الأداء والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، مما ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة عالية وضمان سلامة الركاب والطائرة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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