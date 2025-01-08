الرياضة - 01:26 - استقرار الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:26 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه يوجد استقرار كبير في الأحوال الجوية.

حالة الطقس

وأوضحت منار غانم، حالة الطقس اليوم خلال تصريحات تلفزيونية، لافتة إلى سبب حالة الاستقرار المتواجدة في الطقس، نتيجة لتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار وعدم وجود سحب مؤثرة ومع وجود الشمس خلال ساعات النهار.

ونوهت على المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة في الساعات المبكرة أو المتأخرة من الليل لتجنب مخاطر الشبورة الكثيفة التي توجد في فصل الشتاء، كما أنه يجب عدم الانخداع بـ حالة الطقس وارتداء الملابس الثقيلة لتجنب التعرض لنزلات البرد القوية.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الطقس اليوم

وحذرت الهيئة من شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0.5 متر لـ 1.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر لـ 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 12 العاصمة الإدارية 22 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 21 11 دمنهور 20 11 وادي النطرون 21 10 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 21 09 رفح 20 07 رأس سدر 20 11 نخل 19 02 كاترين 14 01 الطور 22 11 طابا 21 07 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 21 11 العلمين 19 10 مطروح 19 10 السلوم 20 09 سيوة 20 08 رأس غارب 23 12 الغردقة 25 12 سفاجا 25 14 مرسى علم 24 14 شلاتين 26 16 حلايب 23 17 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 23 17 الفيوم 21 10 بني سويف 21 10 المنيا 21 08 أسيوط 22 07 سوهاج 22 08 قنا 24 09 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 07 أبو سمبل 24 11