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وزير الخارجية والهجرة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية والهجرة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:30 صباحاً - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية.

الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي

وأعرب وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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