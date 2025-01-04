الرياضة - 11:26 - موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:26 مساءً - موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. ينتظر محبو الكرة الإفريقية اختبارا جديدا بين أبناء ميت عقبة ونظيرهم في بورسعيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ويحل الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي الذي يقوده علي ماهر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في رابع محطات مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يبحث عن التأهل بالكونفيدرالية

ويسعى الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من الكونفيدرالية، إلى حسم تأهله أيضًا إلى دور الثمانية حين يحل ضيفًا على مواطنه المصري البورسعيدي في ديربي مصري، بينما يستضيف إنيمبا نظيره بلاك بولز.

موقف الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 نقاط، بينما يتقاسم المصري البورسعيدي المركز الثاني مع فريق بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط وفارق هدف بين ما سجله كلاهما وما استقبله.

ويتفوق الفريق الموزمبيقي على نظيره المصري بتسجيله 4 أهداف مقابل استقباله 3، في حين سجل المصري البورسعيدي 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل المصري المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، محمد هاشم، كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفيدرالية

وتتابعون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم غد الأحد الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على الهواء مباشرة من خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.