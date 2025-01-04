دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:20 مساءً - فاز فريق الرجاء المغربي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب العربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الرجاء عن طريق بنعيسى بنعمر في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن باثوسي اوباس، لاعب صن داونز، تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد التدخل العنيف على قدم لاعب الرجاء، قبل أن يتعرض الرجاء لإقصاء لاعبه مروان زيلا من المباراة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 80، ومن ثم تعرض خوسيلو موداو مدافع صن داونز للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

تشكيل الرجاء أمام صن داونز

ترتيب الرجاء وصن داونز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

— سعود (@53c2a01163be441) https://twitter.com/53c2a01163be441/status/1875634190827581620?ref_src=twsrc%5Etfw

بهذه النتيجة يحتل الرجاء المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.