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دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:20 مساءً - فاز فريق الرجاء المغربي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب العربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الرجاء عن طريق بنعيسى بنعمر في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن باثوسي اوباس، لاعب صن داونز، تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد التدخل العنيف على قدم لاعب الرجاء، قبل أن يتعرض الرجاء لإقصاء لاعبه مروان زيلا من المباراة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 80، ومن ثم تعرض خوسيلو موداو مدافع صن داونز للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

— سعود (@53c2a01163be441) https://twitter.com/53c2a01163be441/status/1875634190827581620?ref_src=twsrc%5Etfw

 

تشكيل الرجاء أمام صن داونز 

ترتيب الرجاء وصن داونز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يحتل الرجاء المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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