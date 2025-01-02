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موعد مباراتي سيدات طائرة الزمالك بدور الـ8 في الدوري - أخبار كلمتك

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موعد مباراتي سيدات طائرة الزمالك بدور الـ8 في الدوري - أخبار كلمتك

موعد مباراتي سيدات طائرة الزمالك بدور الـ8 في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:45 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن مواعيد مباراتي الفريق الأول بنادي الزمالك "سيدات"، في دور الـ8 لبطولة الدوري موسم 2024 - 2025.

ويتواجد "سيدات الزمالك " بجانب فرق: "وادي دجلة، الأهلي، سبورتنج، سموحة، الشمس، دلفي، المقاولون ".

 موعد مباراتي سيدات طائرة الزمالك بدور الـ8 في الدوري 

وجاءت مواعيد مواجهتي الزمالك كالتالي:ـ

دلفي ضد الزمالك يوم الجمعة 7 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

الزمالك ضد دلفي يوم السبت 8 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

جدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية تقام بنظام best of 3.

الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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