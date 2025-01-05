تعرف على شخصية سامح الصريطي في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:40 صباحاً - تعاقد الفنان سامح الصريطي علي المشاركة في بطولة مسلسل الحلانجي الذي يقوم به الفنان محمد رجب، ومن المقرر أن يقدم شخصية رجل أعمال خلال الأحداث.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات النصب علي بعض الشخصيات في المسلسل.

بينما يجسد طارق صبري خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.



أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية الرئيسية التي يقدمها محمد رجب التي تتمتع بصفة النصب على الآخرين، ويتناول العمل جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي».

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