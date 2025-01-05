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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

روجينا تدخل بمسلسل حسبة عمري مدينة الإنتاج الإعلامي - أخبار كلمتك

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روجينا تدخل بمسلسل حسبة عمري مدينة الإنتاج الإعلامي - أخبار كلمتك

روجينا تدخل بمسلسل حسبة عمري مدينة الإنتاج الإعلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:00 صباحاً - تواصل الفنانة روجينا تصوير أحداث دورها في مسلسل “حسبة عمرى” المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وجمعت المشاهد الأولى كل من روجينا وعمرو عبد الجليل وعدد من أبطال العمل.

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وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع الفنان عمرو عبد الجليل ليجسد دور زوج روجينا، والذي تشهد الأحداث عن وقوع خلافات كبيرة بينهما والتي تصل إلى ساحات المحاكم.

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مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إنها تتعاون هذا العام مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت، من خلال مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، وسوف تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

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وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاونت في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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