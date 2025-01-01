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المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون - أخبار كلمتك

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المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون - أخبار كلمتك

المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:16 مساءً - هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، أسرة قناة النيل للأخبار بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة علي موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2025 على موجة FM تردد 102.7MHz في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة، وستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

وقال رئيس الهيئة في تصريح اليوم ندرك وجود بعض الاختلاف بين البث الإذاعي والبث التليفزيوني، كما ندرك وجود بعض الفراغات نتيجة اعتماد صور أو جرافيك أو فواصل، وكذلك وجود مواد مرئية غير صوتية، أو مواد فيلمية مترجمة علي الشاشة وناطقة بغير العربية، ويعمل فريق النيل للأخبار على مواجهة ذلك بحلول تدريجية مدروسة، من أجل تقديم خدمة تليفزيونية وإذاعية متكاملة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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