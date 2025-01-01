المسلماني: نعمل على حلول مهنية لمعالجة الاختلاف بين الإذاعة والتليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:16 مساءً - هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، أسرة قناة النيل للأخبار بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة علي موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2025 على موجة FM تردد 102.7MHz في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة، وستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

وقال رئيس الهيئة في تصريح اليوم ندرك وجود بعض الاختلاف بين البث الإذاعي والبث التليفزيوني، كما ندرك وجود بعض الفراغات نتيجة اعتماد صور أو جرافيك أو فواصل، وكذلك وجود مواد مرئية غير صوتية، أو مواد فيلمية مترجمة علي الشاشة وناطقة بغير العربية، ويعمل فريق النيل للأخبار على مواجهة ذلك بحلول تدريجية مدروسة، من أجل تقديم خدمة تليفزيونية وإذاعية متكاملة.