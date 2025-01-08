مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:50 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تفاصيل الخطة الواضحة للطروحات بشأن ما سيتم طرحه من شركات في عام 2025، حيث تستهدف الدولة طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

الطروحات الحكومية

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الطروحات يستهدف إضافة شركات أكبر خلال عام 2025، مشددًا على أن التحرك في برنامج الطروحات تسير فيها الحكومة بسرعة كبيرة لتنفيذه.

توجيه لوزير الاستثمار

وأكد «مدبولي»، أن وزير الاستثمار يعمل في هذا الملف بحكم خبرته الفنية من قبل توليه هذا المنصب، وسيتم الاستعانة بخبراته في هذا الأمر.

وأضاف: «جميع أعضاء اللجنة المعنية بالطروحات تعمل على قدم وساق بشأن ما سيتم طرحه من شركات خلال الفترة المقبلة».

وعن مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، قال: «سيتم الإعلان عن أى تفاصيل أو مشروعات يتم الانتهاء منها، وهناك تفاوض ونقاش».

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