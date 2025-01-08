بازل السويسري يغازل محمد صلاح: أبواب ملعبنا مفتوحة لك دائما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:35 مساءً - غازل نادي بازل السويسري، لاعبه السابق محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، في ظل الشكوك حول استمراره مع الريدز، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

تألق محمد صلاح مع نادي بازل السويسري، الذي كان بوابته لانفجار موهبته في الملاعب الأوروبية منذ أن رحل عن المقاولون العرب، ليتألق مع الفريق السويسري في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، ثم انتقل إلى تشيلسي، وتمت إعارته لـ فيورنتينا ثم روما، قبل أن يقوم ليفربول بشراء عقده.

ونشر نادي بازل السويسري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا غازل من خلاله النجم المصري، حيث نشر صورة لـ محمد صلاح بالـ"فوتوشوب" وهو يرتدي قميص الفريق للموسم الحالي، وعلق عليها: “أبواب جويجلي مفتوحة لك دائمًا يا محمد صلاح”.

يذكر أن ملعب جاكوب بارك، هو الملعب الرسمي لنادي بازل السويسري، وشهرته “جويجلي”، وهو الملعب الذي كثيرًا ما شهد تألق النجم المصري قبل انضمامه إلى البلوز في يناير 2014.

فيما أثار محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التكهنات بشأن اقتراب رحيله عن الريدز والانتقال إلى الدوري الإسباني، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن محمد صلاح بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله من ليفربول لأحد أندية الدوري الإسباني "الليجا".

وفي حديثه إلى قناة "TNT Sports" بحسب ما نشرت "إكسبريس"، رد صلاح على شائعات الانتقال لإسبانيا، قائلا: "أنا فقط أتعلم اللغة قليلًا، ويمكنني أن أقول أشياء مثل، كيف حالك؟ لكن هذا لا يعني أنني أفكر في العيش في إسبانيا".

فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ليحل محل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبعد انضمام نيمار في صفقة قيمتها 90 مليون يورو في عام 2023، لم يشارك مع الهلال سوى في 7 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن معاناة نيمار من الإصابات أبعدته عن المشاركة مع الهلال، وهو الأمر الذي دفع النادي السعودي للتفكير في التخلص منه، معتبرًا أن تلك الصفقة كانت خطأ، ويسعى الآن لتصحيح الخطأ بالتعاقد مع محمد صلاح.

محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025

من ناحية أخرى، واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تألقه في الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويتصدر محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا في 19 مباراة، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 16 هدفًا، كما أحرز 3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الكاراباو، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.

بفضل هذه الأرقام الاستثنائية، أصبح محمد صلاح أحد الأسماء البارزة في سباق الكرة الذهبية، خاصة إذا تمكن ليفربول من مواصلة تألقه والمنافسة على البطولات الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الريدز صدارة البريمييرليج برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، كما يتصدر ليفربول دوري أبطال أوروبا أيضًا، برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، إلى جانب مجموعة من النجوم مثل إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، لامين يامال (برشلونة)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، كول بالمر (تشيلسي)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وهاري كين (بايرن ميونيخ).

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