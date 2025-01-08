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هل ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد؟ - أخبار كلمتك

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هل ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد؟ - أخبار كلمتك

هل ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:35 مساءً - نفى علي العنزي، المحلل ببرنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، الأخبار الرائجة حول تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شرطًا غريبًا على إدارة النصر السعودي لتجديد عقده.

وينتهي عقد رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد أقل من نصف عام، وتحديدًا في 30 يونيو 2025، فيما لا يزال استمراره في الدوري السعودي للمحترفين غير مؤكد، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله عن النادي وعودته إلى أوروبا.

تقارير ترجح ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد 

وروجت بعض التقارير الإخبارية أن رونالدو ربط تجديد عقده بقدوم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، إلى ملعب الأول بارك في الرياض والانضمام للنصر في شهر يناير الجاري.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على موقع "إكس"، فإن كريستيانو رونالدو يضغط بشدة على إدارة النادي والرئيس التنفيذي الجديد ماجد الجمعان، من أجل التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو في الميركاتو الشتوي الجاري، بناء على رغبة من جانب اللاعب لدعم الفريق".

وردّ المحلل الرياضي في برنامج "دورينا غير" علي العنزي على تلك الأخبار بالقول عبر حسابه بمنصة "إكس" إن "كل ما يتم تداوله بشأن كريستيانو رونالدو واشتراطه على إدارة النصر التعاقد مع كاسيميرو غير صحيح إطلاقًا".

وينتهي عقد كاسيميرو، الذي انضم لمانشستر يونايتد بداية موسم 2022-2023، قادمًا من ربال مدريد، في يونيو 2026، لكن عدم انتظام مشاركات اللاعب تحت قيادة روبن أموريم في تشكيلة الشياطين الحمر قد يدفعه نحو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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