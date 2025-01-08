أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني على قرار تسجيل برشلونة لـ أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:35 مساءً - رفضت رابطة الدوري الإسباني، قرار المجلس الأعلى للرياضة، بشأن تسجيل برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وقدم برشلونة طعنًا إلى المجلس الأعلى للرياضة أمس الثلاثاء، لتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، بعد رفض رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ليعلن المجلس في بيانه قبول الإجراء الاحترازي لبرشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور، لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيًا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن أول رد فعل لرابطة الليجا، حيث ترى برئاسة خافيير تيباس، أنه تم اعتماد القرار دون تحويل الاستئناف إلى الرابطة أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسباني أظهرت رفضها المطلق لقرار المجلس الأعلى للرياضة، وتعتبر أنه تم اعتماد القرار دون إخطار الأطراف (الرابطة، والاتحاد الإسباني)، وسيتم دراسة الطعن على القرار.

المجلس الأعلى للرياضة الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، بيانًا رسميًا بشأن ثنائي برشلونة، داني أولمو وباو فيكتور، حيث تضمن البيان قبول تسجيل الثنائي في قائمة النادي الكتالوني بصفة مؤقتة.

وقدم برشلونة طعنًا إلى المجلس الأعلى للرياضة أمس الثلاثاء 7 يناير، لتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، بعد رفض رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد المجلس الأعلى للرياضة في بيانه قبول الإجراء الاحترازي لبرشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور، لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيًا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يتسبب في ضرر اقتصادي ورياضي كبير للنادي، وخاصة للاعبين، ويؤثر سلبًا على مصالح المنتخب الإسباني، والمسابقات المحلية بما في ذلك الدوري الإسباني.

كما أشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للرياضة يوضح أن هذا الحكم لا يعني التوصل إلى قرار نهائي بشأن القضايا الأساسية التي تم طرحها في الطعن.

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