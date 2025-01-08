ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني على قرار تسجيل برشلونة لـ أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني على قرار تسجيل برشلونة لـ أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني على قرار تسجيل برشلونة لـ أولمو وفيكتور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:35 مساءً - رفضت رابطة الدوري الإسباني، قرار المجلس الأعلى للرياضة، بشأن تسجيل برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وقدم برشلونة طعنًا إلى المجلس الأعلى للرياضة أمس الثلاثاء، لتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، بعد رفض رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ليعلن المجلس في بيانه قبول الإجراء الاحترازي لبرشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور، لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيًا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن أول رد فعل لرابطة الليجا، حيث ترى برئاسة خافيير تيباس، أنه تم اعتماد القرار دون تحويل الاستئناف إلى الرابطة أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسباني أظهرت رفضها المطلق لقرار المجلس الأعلى للرياضة، وتعتبر أنه تم اعتماد القرار دون إخطار الأطراف (الرابطة، والاتحاد الإسباني)، وسيتم دراسة الطعن على  القرار.

المجلس الأعلى للرياضة الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، بيانًا رسميًا بشأن ثنائي برشلونة، داني أولمو وباو فيكتور، حيث تضمن البيان قبول تسجيل الثنائي في قائمة النادي الكتالوني بصفة مؤقتة.

وقدم برشلونة طعنًا إلى المجلس الأعلى للرياضة أمس الثلاثاء 7 يناير، لتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، بعد رفض رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد المجلس الأعلى للرياضة في بيانه قبول الإجراء الاحترازي لبرشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور، لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيًا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يتسبب في ضرر اقتصادي ورياضي كبير للنادي، وخاصة للاعبين، ويؤثر سلبًا على مصالح المنتخب الإسباني، والمسابقات المحلية بما في ذلك الدوري الإسباني.

كما أشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للرياضة يوضح أن هذا الحكم لا يعني التوصل إلى قرار نهائي بشأن القضايا الأساسية التي تم طرحها في الطعن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق