تفاصيل افتتاح القمة المصرية اليونانية القبرصية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة المصرية اليونانية القبرصية التى تجمعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ورحب الرئيس السيسي بكلٍّ من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون القائم مع اليونان وقبرص في مجال الطاقة والذي أصبح عنصرًا محوريًّا في الاستراتيجية المشتركة،حيث يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في هذا المجال بما سيوفره من إمكانية تبادل الطاقة النظيفة ومساهمة فعالة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال الرئيس السيسي: إن “التعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي يعكس رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه من نجاحات حيث نتطلع إلى نقلة بشأن محطات التسييل المصرية لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية”، مشيرًا إلى حجم الإمكانيات المتاحة لمصر واليونان وقبرص وقدرتها على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

وأضاف السيسي أن الشراكة بين الدول الثلاث تمتد لتشمل العلاقات الثقافية والتعليمية التي تعكس الروابط الإنسانية والتاريخية، داعيا إلى أهمية تطوير مشروعات مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والفنون مما يسهم في نشر ثقافة التفاهم المتبادلة.

وأشار إلى دور قطاع السياحة كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وقال إن الدول الثلاث تزخر بمصادر سياحية غنية ومذهلة، لذا فإن التعاون في هذا المجال سواء من خلال الترويج المشترك للمقاصد السياحية أو تعزيز السياحة الثقافية والبيئية سيعود بالفائدة الكبيرة على شعوب الدول الثلاث ويزيد من حجم السياحة بينها.

وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار هذا التعاون العميق بين الدول الثلاث، مشددا على “الالتزام بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح وازدهار شعوبنا وتعزيز التعاون على كافة الأصعدة”.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف قبرص واليونان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وتمنى السيسي “اتفاق دولنا على ضرورة حل القضية الفلسطنية على أساس حل الولتين ووقف إطلاق النار”.

وأكد الرئيس السيسي أن التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص واليونان ضروري في ظل الوضع في الشرق الأوسط.

ومن جانبه شدد رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن “الوضع في الشرق الأوسط يواجه تحديات كثيرة تتطلب تعاوننا وأن هناك فرص كثيرة لتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات السياحة والطاقة والأمن”.

وقال: “حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أي تحديات ونحرص على دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي”.

ومن جانبه أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي.

وشدد على أنه يجب تنفيذ عملية انتقالية بسوريا لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، والعمل على تنفيذ حل الدولتين والسعي نحو استقرار الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وزراء اليونان أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر مهمة لأمن واستقرار أوروبا مشيرا لأهمية تنفيذ إطار عمل للتعاون في مجال التقاط الكربون.

ولفت إلى الجهود الكبيرة المبذولة في منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون.

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