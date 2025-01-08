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الرياضة - 03:11 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:11 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:11 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:11 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، ليصل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل أسواق الصاغة المحلية إلى 3750 جنيهًا للبيع، 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن داخل أسواق الصاغة المختلفة نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

في حين وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن إلى 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 الآن عند 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 الآن عند 1607.25 للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 30000 جنيها للبيع، 29800 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب، فسجل سعرها داخل محلات الصاغة الآن نحو 2650.56 دولارا للبيع، 2650.29 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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