الرياضة - 07:41 - 20 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:41 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهدت أسواق الصاغة في مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن بمختلف الأعيرة، ليواصل حالة التذبذب التي شهدها على مدار تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، سواء على المستوى المحلي أو في البورصة العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء، ليرتفع بقيمة 20 جنيهًا.

سعر الذهب الآن

وبحسب آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر فوصل سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء، وزن 8 جرامات، وعن سعر النصف جنيه الذهب فسجل نحو 15080 جنيهًا للبيع، و14980 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الذهب الآن عيار 18 الأكثر انتشارًا وطلبًا في محافظات الوجه القبلي نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في أسواق الصاغة بمصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب الآن عيار 24

وسجل سعر الذهب الآن لعيار 24 في أسواق الصاغة بمصر نحو 4308.5 جنيهًا للبيع، و4280 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن لعيار 22

وأما عن سعر الذهب عيار 22 فوصل خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 3949.5 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة والمجوهرات نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن لعيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 3231.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن لعيار 14

وعن سعر الذهب عيار 14 فسجل في أسواق الصاغة بمصر نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب الآن لعيار 12 في الأسواق نحو 2154.25 جنيه للبيع، و2140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب الآن لعيار 9 خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1605 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في أسواق الصاغة بمصر إلى 30160 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء.

توقعات سعر الذهب 2025

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يسجل متوسط سعر الذهب بين 2600 إلى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري 2025، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط وإقبال المستثمرين على شراء الذهب لكونه ملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4262.75 جنيه 4234.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3907.5 جنيه 3881.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3730 جنيهًا 3705 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 18 3197.25 جنيه 3175.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2486.75 جنيه 2470 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 12 2131.5 جنيه 2117.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 9 1598.5 جنيه 1587.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29840 جنيهًا 29640 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2625.01 دولار 2624.1 دولار