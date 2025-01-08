مشاهير العرب - «كبر وبقى عريس».. رسالة أحمد سعد لـ ويل سميث في صدارة التريند.. ما القصة؟ | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:56 مساءً - أحمد سعد وويل سميث.. فاجأ الفنان أحمد سعد، قطاع كبير من المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصداقته بالفنان العالمي ويل سميث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ظهرا سويا في أحدث ظهور رفقته ورفقة نجله.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي على الظهور الأخير لـ أحمد سعد وويل سميث، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين عن رسالة أحمد سعد لـ ويل سميث.

رسالة أحمد سعد لـ ويل سميث

وكان أحمد سعد، وجه رسالة لـ ويل سميث ونجله عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «بسم الله ما شاء الله يا ويل جيدن كبر وبقي عريس ربنا يبارك فيه».

آخر أعمال أحمد سعد

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد سعد، حالة خمن النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لطرح أحدث اعماله الغنائية التي تحمل اسم «حبيبنا» خلال الفترة المقبلة.

كما يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».